Trump kohtab Putinit

Kallistus ja musid mõlemale põsele. Vladimir Putin ja Donald J. Trump olid seda kohtumist pikalt oodanud.

„Oh, Vladimir Vladimirovitš, kui hea on sind lõpuks näost näkku näha. Vaata, mul on sulle ka kingitus.“

Trumpi abilised tõid kohale koogi, kus Ukraina kaardile oli tõmmatud kaks joont, mis jätsid Krimmi ja Donbassi Venemaale.

„Ka sinu kohtamine, Donald Džonnovitš, on mu pikaajaline ­ootus. Mul on sulle ka kingitus,“ teatas Putin. Tema abiline tõi väiksema karbi, mille kaane avamisel paistis välja üks videokassett.

„Siin on ainult üks. Kas see on Ritzi oma? Aga teised? Aga see Peterburi oma? Ja Hiltoni oma?“ ­uuris Trump.