Tristan Priimägi: juhus tuleb omaks võtta

Priimägi on teinud kaastööd paljudele ajalehtedele ja ajakirjadele, sh Eesti Ekspressile, kirjutanud filmist, muusikast ja popkultuurist. Alates 2010 korraldab Tristan Helsingi dokumentaalfilmide festivali DocPoint sõsarfestivali DocPoint Tallinn ja alates sellest kevadest Viljandi komöödiafilmide festivali WILKOM. Esimene WILKOM toimub 2. kuni 6. maini. Lisainfo wilkom.ee.

JUHUS

„Kõigel on põhjus“ või „Midagi ei juhtu niisama“... Püüame kõike ratsionaliseerida, sest ei taha endale tunnistada, et meid ümbritseb anarhia, mitte kord. Juhus tuleb omaks võtta, teemasse minemiseks on mitmeid raamatuid, nagu Paul Austeri „The Music of Chance“ või ka „The Book of Illusions“, Luke Rhineharti „The Dice Man“. Põhjus pole kohustuslik, kokkusattumused on igapäevased ja ettearvamatud, ja ka kunstis on asjad põnevad, kui pole aru saada, milline on neis valitsev kord. Või kas seda üldse on.