Trainspottingu järg mõtiskleb Briti rahva praeguse seisundi üle

Cool Britanniaks kutsuti aega 1990ndatel, kui britt olla oli parim asi maailmas. Britpoppi – mida esindasid peamiselt Blur, Oasis ja Pulp – peeti maailma parima muusika hulka kuuluvaks. Briti mood säras poodiumidel. Ja Briti filmikunst tõi publiku saali filmidega, milles oli enesekindlust ja elujõudu, millesarnast polnud nähtud rahvuslikus filmikunstis alates Uue Hollywoodi liikumisest 60ndate lõpus. Jah, see oli hea aeg britt olemiseks.

Kakskümmend aastat hiljem on olukord muutunud. Brexiti järel lebab riik katkisena ja näib olevat sõjas iseendaga. Kultuur, mis meid kord ühendas ja näitas maailmale meie parimaid külgi ühe tervikuna, on nüüd sama killustunud kui riik ise, ebakindel segu peavoolu läilusest ja võimsast kunstist, mis ulub langeva riigi kohal. On ehk kõnekas, et Suur­britannia 2016. aasta üks silmapaistvamaid filme oli Ken Loachi Kuldse Palmioksa võitnud „Mina, Daniel Blake“ – salvav rünnak riigi sotsiaal­hüvitiste süsteemi ja hoolimatu valitsuse ohtlike poliitikate vastu.

Kogu selle sagina taustal teatas Danny Boyle, et ta teeb filmi „T2“ ehk „Trainspotting 2“, järje oma žanripiire lõhkuvale filmile „Trainspotting“ aastast 1996.