Kui varasemate Pissed Jeansi albumite puhul on midagi alati natuke häirivalt kõlanud, olgu see siis veidi paigast ära miksimine või mitte väga meeldejäävad lood, siis uue plaadi puhul neid probleeme pole. See on üks selle aasta lahedamaid rokiplaate. Segades mängleva kergusega Fucked Upi hardcore punk energia, Melvinsi tinarasked rifid ja The Jesus Lizardi David Yow’ moodi vokaalimaneerid, kõlab Pissed Jeans ühtaegu tuttavalt ja omanäoliselt.