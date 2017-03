Tormlev stiihia David Bowiele

Lagunevate helimaastike maestro William Basinski uus album on pühendatud David Bowiele. See koosneb kahest teosest, millest esimene (LP-versioonil teine) kannab pealkirja „For David Robert Jones“ ning on Basinski oma parimas vormis. Kuskil laoruumi-unustuses või ehk siiski Basinski arvutis oma algse identiteedi kaotanud helikatked (mingi orkester? saksofon?) on kokku põimitud aina korduvaks, kuid omaenda tabamatute reeglite järgi ometi arenevaks mustriks, mis on väga ilus, õrn ja täpne ning viitab Bowie albumile „Low“.