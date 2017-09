Mõni plaat on pahuram kui teine, mõni plaat on kohe väga-väga pahur. Hetkest, kui Ghostpoeti ehk Obaro Ejimiwe neljas kauamängiv ägina saatel (tema, mitte minu) pihta hakkab, kuni viimase loo uduselt kaootilise outro’ni on „Dark Days + Canapés“ üsna väsitav kuulamine. Oma kahe eelneva plaadiga Mercury auhinnale nomineeritud Briti alt hiphopi poeet on oma laulva/rääkiva miks-ma-pean-vokaali ja kakofoonilise heliga siin erakordselt morn.