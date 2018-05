Tootjate vandenõu või kasutajate rumalus: miks kodumasinad nii ruttu hinge heidavad?

Enne jõule lõpetas töö Kirsti pesumasin. Electrolux, vaid paar aastat vana. Naine kutsus tuttava, kes vaatas masina üle ja teatas, et mootor on katki. Parandada pole mõtet, see maksab umbes 150 eurot.

Uuel masinal mootor juba õhtul, imestas Kirsti.

Tänapäeval ongi nii, võta ükskõik milline mark, paar kolm aastat töötab ja siis on vaja uus osta, teadis tehnik. Ta pakkus, et võib katkise pesumasina ise ära viia.

Tarmo viis hiljuti jäätmejaama ema vana külmiku, mis pärines 1970ndate algusest. Utiili läks ka onu külmik, soetatud 1960ndate lõpus.

Erik ütleb, et tema emal on 25aastane UPO, mis peseb tänini hästi.

Erik ise ostis endale Electroluxi, mis lõpetas teenimise täpselt kümneseks saades. Töömees teatas, et viga on kapitaalne. Märkis veel, et kauem need masinad ei kestagi.

Erik ostis uue, veel kallima ja vaiksema masina. Taas Electrolux. See läks rikki juba teisel pesukorral. Tehnik vahetas ühe jupi garantiikorras välja ja nentis, et see rike oli vedamine: muid hädasid sel masinal parandada ei saagi, sest trummel lahti ei käi ja kõikjale ligi ei pääse.

Uued masinad olevat sihilikult ehitatud viletsatena, et nad üle viie aasta ei kestaks, arvas tehnik.

Uut kodumasinat soetades ei eelda keegi, et see peab vastu vaid 3–5 aastat. Kusagil pole kirjas ka, kui kaua see peaks kestma.

Euronicsi inimesed pakuvad, et tänapäevane pesumasin võiks töötada vähemalt seitse aastat ja külmik kümme. Hooldustehnikud peavad seda liiga optimistlikuks.

Miks moodne, nutikas ja mugavustega kodutehnika nii kiiresti ära väsib?