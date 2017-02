Toomas Vabamäe: Riskikapitalistid, Kelly Sildaru on teie võimalus!

Vigursuusataja Kelly Sildaru on sel talvel saavutanud kaks kaalukat esikohta – Dew Touril ja X-mängudel. Eestlased jälgisid neid võistlusi õhinal, X-mängude otseülekanne oli Delfis kõigi aegade menukaim.

Samas pole ju tegemist alaliitude algatatud tiitli- ega seeriavõistlustega, vaid telekanalite (esimesel juhul NBC, teisel ESPN) käimatõmmatud üritustega, mille eesmärk on täita telekava. Ehk kokkuvõttes raha teenida. Selles pole midagi halba, ent paratamatult kerkib küsimus: milline tase neil võistlustel on?

Küsimus pole pelgalt filosoofiline. Kelly Sildaru puhul, kui natuke üle dramatiseerida, on tegu eksistentsiaalse küsimusega – tema edasise spordikarjääri mõttes.