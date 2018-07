Toomas Vabamäe: Eesti – jalgpallišovinismi vankumatu kants

Imetlen inimesi, kes kõigutamatu meelekindlusega Eesti jalgpallikoondisele kaasa elavad. Mis siis, et positiivseid elamusi võidu, või kasvõi hea mängu kujul tuleb ette sama harva kui kiloseid kullakamakaid Alaska kullaväljadel. Fanaatilistes poolehoidjates põleb kustumatu lootus, et ükskord me võidame niikuinii ja Eesti koondis pääseb MM-võistluste finaalturniirile. Selliseid fänne paistab vähemalt sotsiaalmeedia põhjal olevat tohutu palju. Horvaatia ja eriti Islandi näide toidab fännide lõpmatut usku. Tõesti: kui nemad saavad, miks ei peaks meie saama? Miks peaks ainult suured ja varem tituleeritud jalgpallimaad MM-idel laiutama? Lõpp jalgpallišovinismile!

Aga katsume nüüd oma meeltesse luua fantaasiapildi, kuidas Eesti meeskond on pääsenud 20NN. aasta MM-finaalturniirile ja läheb alagrupimängus vastamisi... No ütleme näiteks Namiibiaga.