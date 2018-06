Tööandja sekkumine päästis naise abikaasa peksu käest

Politsei saab Tallinnas väljakutse teatega, et majahoovis kisab umbes 10-aastane poiss. Esialgu mittemidagiütleva kutse peale kohale saabuv patrull teeb lapsega juttu. Selgub, et poiss oli omalaadses pagenduses: ema tahtis jooma hakata ja saatis oma kolm last (neist noorim vaid kaheaastane!), kõrvalkorterisse, kuna ei tahtnud, et nad joomist pealt näeks. Poiss seletas politseinikele, et pidi õdede-vendadega seal korteris olema mitu päeva ning tema pidi nooremate laste järgi valvama.