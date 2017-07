Töö- ja puhkelaagrid täitsid laste taskud raha ja südame rõõmuga

Meist paljud mäletavad aastakümnetetagust aega, kui koolide juures olid aiad ja põllulapid, mida õpilased ise harisid. Juba esimestest klassidest peale tegelesid lapsed kooliümbruse korrashoiuga, aga ka istutasid metsi. Maalapsed pidid apteekidele koguma arvestatava koguse ravimtaimi. Raha nende tööde eest ei antud, kirja läksid need ühiskondlikult kasuliku töö (ÜKT) tundidena. Tööd tegema õpetati maast madalast. Et seda saatis ideoloogiasoust, on iseasi.