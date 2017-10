„Tom of Finland“ - Soome juubeliaasta esindusfilm räägib geikultuuri kangelasest

Nii nagu tuleval aastal jõuavad kinodesse meie riigi sajandat aastapäeva tähistavad filmid, on aastal 2017 sarnase programmiga väljas Soome. Ja üks nende juubeliaasta paraadfilmidest on eluloofilm ­Touko Laaksonenist, keda tuntakse paremini Tom of Finlandi nime all. Dome ­Karukoski lavastatud linateos, mille tegevus leiab aset teise maailmasõja lõpust kuni 1980ndateni, on ka soomlaste kandidaat tänavuseks Oscari nominendiks.

Laiadele massidele (nii võib kahtlemata juubelifilmide sihtgruppi kirjeldada) meeldivad tavaliselt komöödiad, sõjafilmid või siis korralikud draamad, sellised žanriliselt realismi alla liigituvad teosed, mida iseloomustavad sisemine sidusus, põhjuslikkus ja psühholoogiliselt veenvad karakterid. Filmid, kus käivitub põhjuse-tagajärje ahel, tegutseb selgelt defineeritud sisemaailmaga tegelaskuju. Ja tema rolliks on olla see aktiivne osapool, kes peab probleemi lahendama või siis läbi kukkuma.