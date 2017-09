Toivo Tänavsuu: Viie inimese elud kaalul – mida soovitad, terviseminister Ossinovski?

Toivo Tänavsuu on vähiravifondi “Kingitud elu” juhataja ja Ekspressi ajakirjanik.

Meil on vähiravifondis “Kingitud elu” mure, mis ei tundu ainult meie mure. Jagatud mure on pool muret, seetõttu jagaksin seda sinuga, hea tervishoiu eest vastutav minister Jevgeni Ossinovski.

Oleme saanud sel nädalal korraga viis abitaotlust inimestelt, kellel on vähk ja kes vajavad ravi. Meil jääb nende inimeste aitamiseks hetkel puudu 70 000 eurot.

Kõik viis on tervisekindlustatud, elujõulised ja osa isegi tööl käivad inimesed.

Alla 40-aastasel naisel on ajukasvaja. Tal on kolm alaealist last.

Kahest vanaisast ühel on soolevähk, teisel leukeemia.

Kuuekümnesel mehel on kilpnäärmekasvaja ning ühel vanemal proual veel soolevähk.

Kõigile neile sai mingil hetkel arsti juures selgeks, et neil on põhimõtteliselt kaks valikut: maksta või ära surra.