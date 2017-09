Toivo Tänavsuu: Mehed, ärge tegelege poliitikaga, vaid armastage oma naisi!

Ilmselt see pidi ükskord juhtuma: mulle helistati ühest parteist ja uuriti, kas ma ei tahaks kandideerida kohalikel valimistel nende ridades Tallinnas võimule. Pikka mõtlemist polnud - vastus sai olla ainult ei.

Olen viimasel ajal palju mõelnud, mis imeline allikas või pump seal võimu juures ikkagi on, et osa inimesi selle juurde nii kirglikult ja kompromissitult püüdleb. Imestasin selle üle taas, kui lugesin kolleeg Mikk Salu intervjuud Keskerakonna dissidendi Olga Ivanovaga: milline hirmus kombineerimine ja teineteise tõrvamine käib, kes, kus ja kellega on paadis või ei ole. Lööge või maha, aga ma ei näe Olga silmades soovi valimistel tubli tulemus teha ja linna juhtima hakata. Pigem peegeldub sealt hirm võimust ilma jääda ja hakata uut tööd otsima. Need pole mitte ainult Olga silmad, mis sellest räägivad: kaotusehirmus pilke on terve linn täis.

Poliitikal ja minu osalemisel selles on mitu probleemi.