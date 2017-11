Toivo Tänavsuu: Jumal vaatab tehnoloogiarahvast ja naerab kõva häälega

Sel nädalal toimub Lissabonis maailma suurim tehnoloogiarahva kogunemine Web Summit - 60 000 tehnoloogiaettevõtjat, inseneri, investorit, turundajat ja muud haid tulid kokku, et koos rõõmustada ja hirmu tunda selle üle, kuidas tehnoloogia maailma muudab. Kuulan siin ettekandeid ja mõned asjad kriibivad.

Esiteks on see värk muutunud jaburaks religiooniks. Alatoon on umbes selline, et kui sa praegu pole siin selles seltskonnas, siis oled “fucked” (täiesti perses - T.T.). Parimal juhul oled sa siis statistiline ühik maailma ajaloos, aga kindlasti mitte osa tulevikust. See väide on absurd. Esiteks elab enamik maailma inimestest moodsaima tehnoloogiata, nad pole midagi kuulnud virtuaalreaalsuse prillidest, tehisintellektist, ei ole mõelnudki sellele, et hakkaks end häkkima, ei vaja isesõitvaid autosid ja paljud pole nutitelefonigi näinud. Miljardid inimesed ei hakka pooltki sellest tehnoloogiast kasutama, sest neil pole piltlikult öeldes wifit ehk ühendust. Nad on õnnelikud elektri üle. Seega suureneb tehnoloogia arenguga pigem ebavõrdsus selle kasutamise osas.