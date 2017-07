Toitu otsisime poe prügikastist

Anna-Maria: Kell on üheksa paiku õhtul, päike särab endiselt taevas ning ilm tundub mõnusalt suvine. Olen jõudnud Nõmmele – kohta, kus elavad ka Tallinna „hipid“. Nende asupaigaks on 20. sajandi algusest pärit vana roheline kahekorruseline puumaja. See näeb välja nagu tondiloss, pooled Kalamaja hipsterid oleksid nõus niisuguse elukoha nimel oma hinge vanakuradile maha müüma.

Helistan kolleeg Henryle, kes juba päev varem siia saabus. Ta tulebki ust avama, aga mina märkan, et ta on paljajalu. Mis, hakkaski juba hipiks?