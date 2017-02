Toidublogi: Sveta Grigorjeva

Sveta Grigorjeva (29) on koreograaf, tantsija ja luuletaja. Ta lõpetas aastal 2013 Tallinna Ülikooli magistrantuuri koreograafia-lavastamise erialal, luules debüteeris aastal 2013 koguga „kes kardab sveta grigorjevat?”.

Grigorjeva luuletusi on avaldatud Värskes Rõhus ja Vikerkaares, ta on Tallinna Ülikooli kirjanduspreemia laureaat (2013). Sügisel on oodata Sveta teist luulekogu „american beauty”. Täna, 8. veebruaril esietendub Vaba Laval Siim Tõniste ja Sveta Grigorjeva lavastus „Hulgakesed”, mille keskseteks märksõnadeks on tuli ja süütamine.

Naise keha

Minu keha. Sinu keha. Oma tuba, oma luba, eksju. Või siiski mitte? Vabandust väga, aga ükski t*ra ei tule ütlema, mida mina võin oma kehaga teha ja mida mitte. Cunts ei kuulu raffale.