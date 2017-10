Toidublogi: Piret Krumm (28)

Ja õige pea, juba ­novembris esilinastub Sulev ­Keeduse mängufilm „Mehetapja/Süütu/Vari“, kus Piretit samuti näha võib.

INSPIRATSIOON

Tihti tabab mind see salapärane Pegasus või inspiratsioon täiesti ootamatult. See ei seostu alati mingi kindla tegevuse või kohaga. Lihtsalt mõni pilk, naeratus, või märkad valgust kukkumas läbi pisikese prao, mis taevasse on tekkinud. Need on sellised hetked, kus korraks jääb kõik seisma. Sa justkui liigud kuhugi, aga samas seisad koha peal, liikumine on sisemine, mitte väline. Sellest liikumisest on juttu ka „Keti lõpus“, kus burgerirestorani sattunud helilooja monoloogi on see idee sisse kirjutatud: „Tõeline liikumine ei ole edasi liikumine, vaid sügavuti minemine.“ See on minu arvates üks ilusamaid mõtteid, mida filmi vaadates endasse lasta.