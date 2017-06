Koostöös Võrumaa jalatsivabrikuga OmaKing lõi Piibe Tomp tänapäevaste linnajalanõude kollektsiooni TOKU, mis koosneb neljast põhjamaiselt lihtsa joonega mudelist nii meestele kui naistele.

Vaadake lisa www.omaking.ee.

LINN

Olgugi et hindan kõrgelt looduses veedetud aega, rahu ja linnulaulu, olen ka suur linnafänn. Pulbitsev elu, sigin ja sagin, kinod, teatrid, restoranid, muusika, sotsiaalsus, linnakultuur – see on see, mis mind paelub, pakub põnevust ja hoiab tegevuses.