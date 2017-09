Toidublogi: Mart Kadastik

Nostalgia

Legendaarne Smokie Kasepää küla laval? Natuke nagu hale ja naljakas, kas pole? Aga kui Procol Harum eesotsas 72aastase Gary Brookeriga läinud laupäeval Nordea kontserdisaalis oma 1967. aasta lugu „A Whiter Shade of Pale“ ette kandis, tõusime kõik püsti. Austusest, vaimustusest, hardusest. Oli tunne, nagu polekski pool sajandit vahepeal ajakorvi lennanud. Milline särts ja pühendumus! Selja tagant kostis kommentaar: vanainimeste kultuuriõhtu. Nojah. Õnneks oli Taavi Rõivas kohal, punastes pükstes. Gary kandis tumehalli kortsus ülikonda, kuid mu abikaasa leidis, et ikkagi on ta Taavist seksikam. Kohe tulevad Sting, Chris Rea ja Brian Ferry – mida mu naine siis

veel ütleb?