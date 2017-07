Toidublogi: Marju Kõivupuu

Teater

Iiri näitekirjaniku ja lavastaja Brian Frieli (1929-2015) „Tõlkijad“, 1984 Priit Pedajase lavastus Pärnu Endlas - julgelt mõistukõneline stagnatsiooni-agoonias nõukogude Eestis, kuid võiks olla aktuaalne ka tänapäeval, kus üleilmastumise tõmbetuule käes on ohus väikesed omanäolised kultuurid. Pedajase Kõivu-lavastused. Ja enesestmõista need rahvusooper Estonia lavastused, kus oma poeg lähiminevikus kooripoisina kaasa tegi – „Carmen“, „Tosca“, „Boheem“, „Parsifal“, „Pähklipureja“ – või kuhu on olnud au kavatekste kirjutada.