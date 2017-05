Toidublogi: Liisi Koikson

Film „Captain Fantastic“

Nagu on mitmel juhul korduvalt tõestatud, on palju huvitavam hakata filmi vaatama eelnevalt treileriga tutvumata, päris nii, et üldse ei tea, millest film räägib. Ja kui pealkiri „Captain Fantastic“ viitaks nagu punase keebiga superkangelase temaatikale, siis sellest oli asi kaugel. Või samas, isa, kes on keset metsa oma lastele kodu ehitanud ja neid looduse ja kirjanduse rütmis koolitab ja kasvatab, annab ikka kangelase mõõdu välja küll. See lugu võlus oma ideaalide ja reaalsuse kontrastidega. Miks on siis nii, et lapsi ei saa lõpuni hoida neis raamides, mis on õiged ja ausad, vaid mingi hetk tuleb nad lahti lasta ja neid usaldada ja loota, et nad tiiruga sinu juurde tagasi jõuavad.