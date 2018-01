Toidublogi | Katrin Maimik: Olla üksi võõras kohas, võõraste keskel – see on vabaduse maksimum

Möödunud nädalal esilinastunud ahistamise ja ärakasutamise teemat käsitlevate lühifilmide kassett „Paha lugu“ sisaldab viit filmi, millest kaks, „Nissan Patrol“ ja „Jõulumüsteerium“, on Katrin Maimiku ja Andres Maimiku lavastatud.

Raamaturiiulid

Kui kellelegi külla satun, jääb ikka pilk raamatutele. Käin mööda tuba ringi ja jõllitan riiuleid, vahel unustan end ja pärast on piinlik. On teatud hulk raamatuid, mis on justkui igas kodus olemas: „Maga kiiremini“, „Mind armastab jaapanlanna“, „Kes tõttab öisele rongile“, „Forsyte’ide saaga“ jne. Loed pealkirju ja mõtled, miks sellel inimesel just see raamat kodus on, kas ta on seda ka lugenud, miks ta selle ostis, mis on talle kingitud. Ja alati satub riiulisse ka mõni raamatukogutähisega raamat. Raamat, mis kunagi laenutati, aga unustati tagasi viia. Nagu kogemata lapsendatud.