Toidublogi: Karl-Erik Taukar

Saatest „Eesti otsib superstaari“ tuule tiibadesse saanud Taukar, kes on seni avaldanud kaks stuudioalbumit ning võitnud viis Eesti Muusikaauhinda, jagab suurhalli-kontserdil lava külalisesinejate Ivo Linna, Stig Rästa, Liis Lemsalu ja Daniel Levi Bändiga. Esitamisele tulevad kõik Taukari tuntumad palad.

EDDIE VAN HALEN

Lööge YouTube’i sõnapaar 1995 ja Van Halen. See oli maailma kõige tuusama kidra­mehega bändi parim aasta (vahetult enne tema halvimaid aastaid). See mees aitab vahel meelde tuletada, miks on pillimäng jätkuvalt üks inimkonna parimad leiutisi. Müts maha tema ees ja ka nende Eesti meeste ees, kes paarkümmend aastat tagasi Kazaa leiutasid ja nii Eddie kidramängu tasuta mulle oma tuppa kätte tõid.