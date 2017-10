Toidublogi: Karel Kravik

Just seal möödus Kraviku nooruspõlv. ­Eri aspektidest käsitlevad Ida-Virumaad nii ­tema auhinnatud seeria „Rahutu veri“ kui ka „Tumeaine“ ja „Armiline maa“. Kraviku pilte on näidatud mitmel pool Eestis, aga ka Londonis ja New Yorgis. 12. oktoobril avatakse Narva kunstiresidentuuris Põhja- ja Baltimaade fotograafide näitus „Hetked“, kus saab näha ka Kraviku töid. Näitus on osa Põhjamaade kultuurinädalast, mis toimub Ida-Virumaal kuni 15. oktoobrini. „Hetked“ jääb avatuks 29. oktoobrini.

Vaikus

Et oleks mõtteid ja ideid, mida väljendada, peavad need kõigepealt tekkima ja küpsema. Minu puhul on selleks vaja eelkõige vaikust, eemalolekut sellest sensoorsest ülestimulatsioonist, mida moodne elu tekitab. Kuigi mu igapäevatöö on seotud infotehnoloogiaga ja viib mind aeg-ajalt ka metropolidesse, naudin ma tegelikult väga maal elamist ja vaikust. Telerit mul pole, raadiot ei kuula, uudiseid loen hoolikalt valitud allikatest. Parema meelega aga viibin üldse metsas.