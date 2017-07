Kolk on pälvinud Juhan Liivi luuleauhinna, Friedebert Tuglase novelliauhinna ja Gustav Suitsu luulepreemia. Äsja jõudis raamatupoodidesse tema mosaiikromaan „Roheline suits“.



Mängin peaaegu iga päev internetis. Mängulaua vahtimisele kipub kuluma kordades rohkem aega kui mõtlemisele. Tase on keskpärane, teooriat ei uuri üldse. Tulemused käivad üles-alla vastavalt meeleolule ja viitsimisele. Ei oskagi öelda, kas see hobi on pigem enesenüristamine ja ajaraiskamine või on sellest mingil määral ja moel ka kasu. Tuttavatega mängida ei meeldi.