Toidublogi: Ivar Murd

Sel suvel korraldas Ivar Kohtla-Nõmmel festivali Mägede Hääl, kus linastus muuseas ka tema kodukandist Kohtla-Järvest rääkiv uhiuus dokumentaalfilm „Tuhamäed“. Filmi saab alates 15. septembrist näha kinos Artis Tallinnas, hiljem sügise jooksul ka mujal Eestis. Muide, Ivaril on täna, 13. septembril sünnipäev. Palju õnne!

TÜMPS

King Krule „Czech One“; Cam’ron „Killa Cam“; San Hani x Luurel Varas „Kehaline kasvatus“; Haruomi Hosono „Talking“; Arthur Miles „Night ­Flight“; Dauwd „Leitmotiv“; Blair French „Pagode Americano“; Maryn E. Coote & Uku Kuut „Secret Sauce (Acid Edit)“; Mikael Seifu „How To Save a Life (Vector of Eternity)“; Four Tet „For These Times“; Endamisi Salamisi „We Don’t Do The Same Drugs Anymore“; William Shatner „It Hasn’t Happened Yet“.