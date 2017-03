DEKONSTRUKTSIOON

Lapsena oli mul trepi peal oma koht, kus ma haamri ja kruvikeeraja abiga võtsin asju lahti. Kellad, raadiod ja mänguasjad muutusid tervetest asjadest miljoniks tükiks. Mind võlusid rohkem väiksed unustatud osakesed kui terve funktsioneeriv ese, ja ma arvan, et see on siiani nii.