Toidublogi: Andri Luup ei jõua ära imestada, kui loll on valge mees

Novembris ja detsembris mängitakse Vaba Lava kuraatoriprogrammi raames Eesti Tantsuagentuuri saalis tema uuslavastust „(Teisitimõtleja)“, mis räägib endisest punkarist ja bändimehest, keda ajab uus tõejärgne maailm niivõrd segadusse, et ta suunatakse selle tagajärjel viharavile.

Indiaanlaste tarkuse­terad

Avastasin „(Teisitimõtlejat)“ tehes uuesti enda jaoks suured indiaanipealikud. Istuv Sõnn, Hull Hobune, Punane Pilv, Must Põder jt – tasub guugeldada nende tsitaate. Kui loll on ikka valge mees. Ta on maa hektariteks jaganud ja ära mõõtnud. Tema omakasu on lõpmatu ja selle lõugade vahele sobib visata nii aated, vaated kui usud ja õpetused. Kõik sobib söödaks ja kõike annab väänata. Tulemus on elukeskkonna häving, nii et lapsed ja lapselapsed võivad asju pakkima hakata. Ma olen õnneks hakanud optimismi praktiseerima ja üritan suhtuda huumoriga.