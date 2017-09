Toidublogi: Alan Proosa

Nädala lõpus, 29. septembrist kuni 1. oktoobrini Telliskivi loomelinnaku Rohelises Saalis toimuval Eesti Fotokunstimessil saab näha tema uut fotoseeriat „Ootus/Waiting“, mis räägib õrnusest, inimlikust igatsusest, lootusest ja küpsusest, samas ka kurbusest, paratamatusest.

Vaimustav

Mårten Spångbergi kell 11 õhtul alanud ja hommikul kella kuue-seitsmeni kestnud „Natteni“ etendus SAAL Biennaalil. Ma pole tükil ajal teatrietendusest niisugust laksu saanud – lesida tundide kaupa suure hämara saali põrandal, poolunes ja ilmsi, aeg-ajalt kuskil siinsamas müristab ja lööb välku, on happevihmade hood, on maailmalõpu aeg. Tantsijate filigraanne, justkui aegluubis koreograafia, nagu martial arts. Sume ambient, üliaeglaseks keeratud tume diskens. Ja mälestused sellest, mis kõik kunagi oli ja nüüdseks kaduvikku on läinud, kogetud lähedus, tunded, inimene olemise valu ja lumm.