Toidblogi: Mihkel Ilus

Mihkel Ilus (29) on visuaalkunstnik, kelle põhifookus on maalikunst ja selle suhted ruumiga, maali installatiivsus, maali rekonstrueerimine jne. Tema loomingus segunevad praegusaja näitusekultuur ja etenduskunstid.

Täna, 25. jaanuaril kell 19.30 esietendub Kanuti Gildi SAALis Mihkel Ilusa ja Henri Hüti performatiivne installatsioon nimega „Kapriisid II”.

Matkamine

Ma tegelikult eriti ei matka, aga mulle meeldib mõelda, et võiksin, saaksin või peaksin. Ajaloo ja botaanikaga on sama lugu. Igatsus süveneda on suurem kui reaalne aeg, mida neile pühendan.