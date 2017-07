Uus elu Balti jaama turul

Kell on kaheksa hommikul ja lettide ümber käib tihe sebimine. Võrumaa taluperemees Indrek Pedaja (kes lubab mul täna oma letis asjatada) aitab müüja Olgal (30) kaupa välja panna.

Peremees saabub suure maasikalaadungiga, mis tuleb enne väljapanekut üle kaaluda. Täiesti puhtad Eesti maasikad!

Uurin Olgalt, mis teda turule müüjaks tõi.

„Tahtsin väikest suvist otsa. Ja no välisõhk on ka hea, kuigi vahel on siin talvejope kaasas, sest ilma ei tea kunagi ette,“ vastab ta.

Hommikul on turul rahvast vähe, ainsad sagijad ongi müüjad.

Minu selja taga toimetab Matsi talu perenaine Maris Lant, kes tegeleb Balti jaama turul lillemüügiga.

Maris: „Karikakar ja rukkilill – need kõik on põllult. Mina müün ainult kohaliku kaupa!”