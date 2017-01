Tõe toetuseks ja valge mehe lohutuseks

Viimastel kuudel on üha räägitud tõejärgsest maailmast ning püütud mõtestada meedia rolli ja vastutust selles. Järgnev kirjutis, mis on vastulauseks Priit Hõbemägi 11.01.17 Eesti Ekspressis avaldatud uudisloole “Maha valged lääne filosoofid?”, tahab anda oma panuse pooltõdede hajutamiseks ning allikakriitilise ajakirjanduse toetuseks.

Priit Hõbemägi alustab oma artiklit teadaandega, et maineka Londoni ülikooli üliõpilased nõuavad Platoni, Descartes'i ja Kanti õppekavast välja arvamist, sest nad on.... valged. Nõnda kirjutavat mainekad ajalehed The Telegraph, The Independent jt. Ning igaks juhuks lisab Hõbemägi kohe avalauses, et tegemist ei ole libauudisega. Just valge lääne filosoofi üle parda heitmine olevat üks Londoni Ülikooli orientaalse ja Aafrika õpingute kooli SOAS (School of Oriental and African Studies) õpilasesinduse 2016/17. aastaks valitud haridusprioriteete.