Tipptööstur Bo Henriksson: „Nüüd võtan 20 kilo kaalus alla!“

Kümme aastat möödus pronksiööst. Mida teie tol ajal tegite?

Olin Itaalias ja mulle tuli telefonile sõnum: püsi kodus! Mõtlesin, et mis toimub. Abikaasa rääkis, et Tallinnas mäss käib. Olin üllatunud, et asi nii suureks läks.

Mitu ABB töötajat tänaval kive loopis?

Loodan, et mitte ühtegi. Küsisime küll, aga tagasisidet ei tulnud, et keegi oleks olnud. Kõik hoidsid madalat profiili.

ABB on üleilmne suurkontsern. Kuidas mõjutab sõjaoht Korea poolsaarel Jüri tehase tööd?

Praegu on maailmamajanduses kasv kesine. Nafta hind püsib madal. Nafta- ja mäetööstuses on investeeringud nullilähedased. See mõjutab meid rohkem kui pinged Põhja-Korea ümber või Süüria kodusõda.