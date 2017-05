Tipp-politseiniku murdumine: Tallinna kriminaalpolitsei ülesehitaja lõpetas vanglas

Ta on tugevas džinniuimas. On 18. mai 2016. Eelmisel päeval on ta džinni joonud. Üle-eelmisel päeval on džinni joonud. Nädal otsa on ta džinni joonud. Nüüd on džinn otsas ja vaja juurde tuua.

Ta astub Balti jaama Selverisse mõni minut pärast kaheksat õhtul ja ajab taskusse kaks pudelit long drink’i (kogusummas 3,04 eurot).

Ostu eest ta ei maksa, jalutab kassa eest mööda, pudelid taskus, ja turvamees peab ta kinni.

Mati Erik – nii on kinnipeetu nimi – ütleb, et unustas. Et kainest peast maksab ta alati, purjus peaga unustab. Kahetseb, tahab vabandust paluda, väga-väga siiralt kahetseb. Ta viiakse kohtumajja.

Tal on kaks kehtivat kriminaalkaristust. Viimati mõisteti talle vangistus, aga see asendati 506 tunni üldkasuliku tööga.

19. mail 2016 enam pääsu pole. Erik saab 1 aasta, 4 kuud ja 9 päeva reaalset vanglakaristust. Kohtusaalist viiakse ta otse arestimajja.