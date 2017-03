Tiiu lahkus hooldekodust ja külmus surnuks. Keegi polegi süüdi?

Keegi ei tea täpselt, millal 57aastane Tiiu suri. Keegi ei tea, mis kell ta Põltsamaa külje all asuva Võisiku hooldekodu ukse avas ning suveriietes ja toasussides pimedusse kadus. Väljas oli kümme kraadi külma.

Tiiu leiti järgmisel päeval, 30. novembril 2014. aastal kell kümme hommikul hooldekodust pooleteise kilomeetri kauguselt teepervelt surnukskülmununa.

Võisiku hooldekodu (praeguse nimega Võisiku Kodu) juhatajal ­Terje Tederil oli see katseaja viimane päev. „Ma ei teinud midagi valesti,“ leidis Teder siis ja on tänaseni veendunud, et temal selles surmas süüd pole.