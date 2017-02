Tiit Vähi: minu neli elutööd

Traditsiooniliselt antakse EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursil välja ka ettevõtja elu­tööpreemia. Viimati pälvis selle Silmet Grupi nõukogu esimees Tiit Vähi (70).

Artikkel ilmus eriväljaandes Eesti Aasta Ettevõtja 2017. Samanimelise auhinna võitja kuulutatakse välja 9. märtsil Kultuurikatlas.

Mis on teie jaoks elutöö? Elutöö on seotud inimese eluga ja lõpeb siis, kui lõpeb inimene. Siis saab otsustada, mis on olnud tema elutöö tulemus.

Ettevõtja elutöös vaadatakse inimese elu ühte külge – seda, mis on seotud ettevõtete juhtimise, tootmise ja majandustegevusega. Ilmselt sain elutööpreemia tegemiste eest ettevõtluses ja poliitikas, aga minu tähtsaim elutöö on see, et mul on kaks last, nad on saanud normaalse hariduse, neil on pered ja minul lapselapsed.