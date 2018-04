„Transiit on käinud läbi Eesti 700 aastat ja nüüd on ta lõppemas! Transiidi kaotamisega kaotame miljardeid!“

Seda ütleb Tiit Vähi – Eesti ekspeaminister, kes on viimased 15 aastat tegelenud Sillamäe sadama arendamisega. See on mõeldud suuresti ida ja lääne vahelise transiitkaubanduse teenindamiseks. Sealt on Vene piirini vaid 25 kilomeetrit. „Euroopa Liidu idapoolseim sadam,“ teatab ­sadamat tutvustav brošüür.

Aga kaubavood ei kasva enam nii hoogsalt nagu varem, sest Eesti ja Venemaa suhted on madalseisus. Sisuliselt on tegemist uue külma sõjaga.

„Ma ei kujuta ette, et see on hea ühiskond, kus me ehitame Eesti ja Venemaa vahele piltlikult müüri. Kus me ei soovita ärimeestel minna Venemaale äriasju ajama,“ ütleb Vähi.