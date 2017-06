Tiina Jõgeda: Lumehelbekesed heitlesid puulõhkumisega ja kaotasid

Õuele tekkis palgivirn. Selline väiksema suitsusauna suurune. Kuidagi pidi selle metsasaaduse (ei olnud lageraie, puhtalt kraavipervede puhastamine) konsumeerima halgudeks ja puukuuri. Häda oli selles, et vajalikke töökäsi selleks ürgeestilikuks tööks polnud parasjagu võtta. Kõik mehed olid trennis, sest igasugu nelikvõistlusi, triatloneid ja teisi urbantide ajaviiteid toimus üksteise otsa.

Panin lehte kuulutuse, lisasin, et töö on sobiv nooremapoolsetele meessoost lastele või noorukitele – mulle tundus nii õige, sest mis selles puude tegemises siis nüüd niiväga keerulist või kontimurdvat on. Lisan siinkohal, et juhtum leidis aset paar aastat tagasi, siis, kui inimesed ei osanud veel Tööinspektsiooni karta. Veel valitsesid töö mõiste defineerimisel vanamoodsad arusaamad, et töö tahab tegemist ja lapsed peavad saama töökogemuse. Ja veel mõtlesin, et äkki mõni poiss tahaks suve hakul veidi taskuraha teenida.

Saingi vastuse – kaks Nõmme poissi pakkusid end kohe tööle tulema (tegevus toimuski Tallinna haldusalal).