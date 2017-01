Tiina Intelmann süstib Libeeriasse euromiljoneid

Miks ei julge Eesti firmad Lääne-Aafrikas äri teha, küsib ELi suursaadik Libeerias Tiina Intelmann.

Eelmise sajandi teises pooles oli Libeeria pealinnas Monrovias asuv Ducor Palace üks kõige peenemaid hotelle kogu Aafrikas, siin surusid käsi Iisraeli peaminister Golda Meir, Guinea president Ahmed Sékou Touré ning Uganda diktaator Idi Amin. Tänapäeval on, just nagu paljudest omaaegsetest patroonidestki, Monrovia kõrgeimale mäele püstitatud kaheksakorruselisest hoonest alles vaid skelett. Aknaavad haigutavad Libeeriat laastanud kodusõja järel tühjalt ning vettinud betoon on puretud ekvatoriaalsest niiskusest hoogu saanud puude poolt. Miski selles siluetis toob meelde „Ahvide planeedi“.

Kuid Tiina Intelmann (53), juba kolmandat aastat Euroopa Liidu suursaadik Libeerias, just hotellivaremetesse suundubki – peatab oma suure valge džiibi ning asub hoonet skvottijate eest kaitsvate turvameestega läbirääkimistesse. „Oleme ikka mõistlikud,“ on tema hääles metalset vastuvaidlematust, kui nood kahe eurooplase läbilaskmise eest seitsme dollari asemel juba tervelt kümmet tahavad saada.