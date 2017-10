Testlio rühib Eestist oma IT-valdkonna maailma tippu

Artikkel ilmus Eesti Ekspressi lisas "Aasta ettevõtted 2017". Testlio võitis konkursil tiitli "Aasta uuendaja".

Kosel kasvanud ja õppinud 28aastane Kristel Kruustük ei teadnud veel gümnaasiumi lõpus, mida ta edasi teha tahab. Kooli kõrvalt oli ta õppinud klaverit, mänginud korvpalli ning teinud pisut modellitööd.

Kuid tehnoloogiaala inimesed inspireerisid naist sedavõrd, et ta mõistis – tulevik ja palju võimalusi on hoopis IT-alal. Julgelt andis ta paberid sisse IT Kolledžisse.

Kooli kõrvalt alustas ta tööd IT-ettevõtetes testijana – pidavat olema tore kontimööda töö algajatele. „Mõistsin, et testija töö mulle meeldib. Sain õppida tooteid tundma, suhelda eri osapooltega: disaineritega, arendajatega, klientidega,“ räägib Kruustük.