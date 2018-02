TEST: Kui vanamehestunud te olete?

"90ndate alguse noorte otsustajate riik on saanud tasapisi vanemaks ja traditsioonidest kinni hoidmine annab turvatunde," leitakse artiklis.

"Uuendusmeelsus väheneb järk-järgult: uued ideed ja kogemused on järjest vähem põnevad ja sisemaailmast ning harjunud töökeskkonnast väljaspool asuv tundub järjest vähem meeldiv. Uudsusest loobumine väljendub ka pisiasjades nagu näiteks see, kui väljas süües eelistada samu söögikohti, reisides samu sihtriike ja muud sellist /.../ Muigamisi saab öelda, et tegu on ühiskondliku vanamehestumise ilminguga."

