Emonumi-nimeline teenus on Hyyryläineni sõnul mõeldud kõigile, kes mõistavad, et nad ei ela igavesti ja keegi ei tea, millal tuleb tema tund. Nad saavad kanda hoolt, et elu jooksul kogunenud väärtuslik digitaalmaterjal – videod, pildid, tekstid, mälestused – ei jääks pärast inimese surma ripakile ega läheks kaotsi.