Tervishoiu küberturvalisus lonkab mõlemat jalga

Viimase kahe aasta jooksul on Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) teatatud ühtekokku 61st küberturvalisuse juhtumist, mis olid seotud tervishoiuteenuste osutajatega. 26 korral saadeti tervishoiutöötjatele pahavara ja õngitsuslehti sisaldavaid kirju, 35 korral oli tegemist tõsisemate küberjuhtumitega. Nende täpne sisu pole teada, ent haiglate ja perearstikeskuste tööjaamu on nakatatud lunavaraga, mis omakorda krüpteeris arvutites olevad failid. See tähendab, et inimeste terviseandmed võivad olla sattunud küberpättide kätte.