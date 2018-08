Tere, noor arst! Kuhu edasi? Miks mitte Soome? Palk kuni 10 000 eurot

Kaarel Lott Anna Teele Orav RUS

Foto: Hendrik Osula

Just need sõnad saabusid tänavu arstiteaduskonna lõpetanute meilipostkasti. Miks Eesti noored arstid Soome tööle lähevad? Põhjuseid on erinevaid.