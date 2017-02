Tellistest satelliidist tuumapommi ja nutitelefonini

Kirjandusteadlane ja kriitik ­Peter Nicholls alustab oma 1979. aasta „Ulmekirjanduse entsüklopeedia“ esimese väljaande artiklit „Prognoosid“ nõnda: „Kõige levinum eksiarvamus teadusliku fantastika kohta tavapubliku seas on, et tegu on tulevikuennustuste kirjandusega.“

Ometi ei ole see takistanud ulmefännidel nautimast neid hetki ja uhkustamast juhtumitega, kui mõne ulmekirjaniku ennustus on kogemata täppi läinud või mõni kirjeldatud tehniline lahendus reaalsuseks saanud. Ning kuigi ulmekirjanduse ajalugu ümbritsevad legendid sellistest juhtumitest koosnevadki, on pihtaläinud ennustuste kaalukauss tegelikkuses märksa kergem kui valesti ennustatud piinlike prognooside kuhil teisel kaalukausil.

Mis ei vähenda üksikute täppiläinud ennustuste kohati õõvastavat detailsust ja täpsust.