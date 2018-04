Telliskivi perearstikeskuse üks rajaja: „Leetrite põdemine pööras mind vaktsiiniusku“

Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud ja 1990. aastail Telliskivi perearstikeskuse loomises osalenud Ruth Oltjer luges eelmise nädala Eesti Ekspressist, et tema rajatud perearstikeskuses on kõige enam vaktsineerimisest keeldujaid.

„See tegi mu väga kurvaks, kui lugesin, et just meil on vaktsineerimata patsiente kõige rohkem. Aga ütlen kohe ära, et mina olen vaktsiinide pooldaja,“ tõdes Oltjer. Pidevalt ta arstitööga enam ei tegele, vaid on puhastus- ja desinfektsioonivahendeid tootva ettevõtte Chemi-Pharm juhataja.

Kas Telliskivi perearstikeskuse asutajana näete probleemi, et just seal käib kõige rohkem lapsevanemaid, kes keelduvad lapsi vaktsineerimast?

Vaktsiin päästab elusid. Olen palju reisinud arengumaades ja näinud just vaktsineerimata laste surmajuhtumeid. Vestlesin pärast Eesti Ekspressi artikli ilmumist abiarst Kadri Ilvesega ja tunnistan, et vaktsineerimisvastaste suur hulk on probleem. Ka nende endi jaoks.

Kui me selle keskuse 1995. aastal asutasime, tulid sinna patsiendid, kes olid teistest haigemad või soovisid personaalsemat lähenemist.