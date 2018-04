Telesaade vaeste aitamisest tegi produtsent Kristi Nilovist jõuka inimese

Koerad karglevad hääletult aia taga. Suured punakasmustad ­berni karjakoerad, haukumata, kuid ähvardavalt. Võib-olla on neil häälepaelad ära lõigatud, mõtlen korra. Siis astub majast võimukal sammul välja suur blond naine, seljas sinakasroheline tuunika. „Pane koerad ­garaaži!“ annab ta kellelegi käsu. Nai­ne tundub rikas. Tal on Volvo numbrimärgiga ­ KRISTI 1 ja hiiglaslik eramu Rae vallas, mille ­juurde kuulub kahekorruseline koera­kuut, elupuid täis aed ja üle aia lehviv sinimustvalge vimpel („Ma olen alati tahtnud maja, millel oleks lipumast!“). Nüüd on see olemas, vähemasti tema 2016. aastal 326 596 eurot müügitulu teeninud ­produktsioonifirmal OÜ Õuetuba, mis ­keskendub vaeste inimeste elu ­näitava telesaate „Kodutunne“ tootmisele. Jah, juriidiliselt on see häärber ­kodukontor – ­firma laenas raha Kredexilt ja SEB-lt ja Nilov maksab oma firmale ülakorrustel elamise eest üüri –, kuigi kontorinurka basseiniga keldrisse alles ehitatakse.