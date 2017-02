Teleprompter ja tema sõnum

President Kersti Kaljulaid kasutas oma aastapäevakõne pidamisel teleprompterit. See on märkamatu masin, mille abil kuvatakse ettevalmistatud teksti selle esitajale. Teleprompter võimaldab jätta mulje, nagu kõneleks esineja peast. N-ö tavalised inimesed imestasidki hiljem, et kas tõesti õppis president Kaljulaid 26 minutit kestnud kõne pähe.

Läänes on teleprompter poliitikute seas levinud abimees juba pikka aega, kuid Eestis alles kogub populaarsust. Siinse avalikkuse teadvusse jõudis seade siis, kui USA president Barack Obama 2014. aasta septembris Tallinnas oma tähelepanuväärse kõne pidas. Toonagi kiitsid alguses paljud, et näe, Obama tsiteerib peast Underit ja Heinz Valku.

Teleprompteri jätkuvast uudsusest siinmail kõneleb tõsiasi, et nii Delfi kui Postimees pidasid vajalikuks selle kasutamisest aastapäevakõne esitamisel uudis teha. Tele- ja poliitmaailma telgitagustega kursis olevad kodanikud soovitasid sotsiaalmeedias, et järgmine kord tuleks ajakirjandusel lahendada mõistatus, miks Estonia saalis on vastuvõtu ajal valge, samal ajal õues aga pime.