Kui Tallinna koolipoiss Allan, mitmel töökohal rabava üksik­ema poeg, oli 13aastane, hakkas ta elu täiskäigul põhja liikuma. Möödunud aasta 1. novembrist elab Allan Lillekülas asuvas Tallinna laste turvakeskuses.

Millest sinu allakäik algas?

Ma ei viitsinud koolis käia, kuigi õppimine mulle iseenesest meeldis. Siis ei käinudki, tulid halvad hinded ja…

Ei viitsinud hommikul kooli minna?

Jah. Istusin õhtuti kaua arvutis, siis oli raskusi ülestõusmisega. Ema käis palju tööl, töötab kahe koha peal, ta on meditsiiniõde. Ta mõtles, et ma saan ise üles, et olen juba suur poiss, aga ei saanud.